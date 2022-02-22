Сборная Финляндии по лыжным гонкам определилась с составом на этап Кубка мира в Лахти

Финская лыжная ассоциация определилась с составом национальной команды, которая примет участие в ближайшем этапе Кубка мира в Лахти.

В финские спринтерские команды вошли Анни Алакоски, Юлия Хегер, Ясми Йоэнсуу, Катри Люлюнперя, Маарет Паюноя и Криста Пярмякоски у женщин и Юусо Хаарала, Миро Карппанен, Лаури Лепистё, Лаури Маннила, Йони Мяки и Лаури Вуоринен у мужчин.

В составе дистанционных команд выступят Йоэнсуу, Анне Кюллонен, Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Вильма Ниссинен и Пярмякоски у женщин и Вилле Ахонен, Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен, Лепистё, Мяки и Ийво Нисканен у мужчин.

В программе соревнований значатся спринтерские забеги в субботу, 26 февраля, а также гонки классическим стилем с раздельного старта на 10 км у женщин и 15 км у мужчин в воскресенье, 27 февраля, сообщает пресс-служба Финской лыжной ассоциации (FSA).