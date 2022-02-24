Шведская лыжница оценила слова Холунда, выразившего надежду, что у Тюмени отберут финал КМ

Лыжница сборной Швеции Моа Лундгрен прокомментировала слова трёхкратного чемпиона мира по лыжным гонкам, двукратного призёра Олимпийских игр, норвежца Ханса Кристера Холунда. Ранее норвежский спортсмен выразил надежду, что Тюмень лишится права проведения финального этапа сезона-2021/2022 Кубка мира.

«Опытному лыжнику всегда легко говорить о таких решениях. Ему найдётся место в сборной. Другие же могут захотеть завоевать место в сборной, и они должны будут туда отправиться. Остальные могут оставаться дома», — приводит слова Моа Лундгрен шведское издание Aftonbladet.

Напомним, на этапе Кубка мира в Тюмени в программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.