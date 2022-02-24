Норвежский лыжник Холунд не выступит на этапе Кубка мира в Лахти, его заменит Амундсен

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд не сможет выступить на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Спортсмен признан близким контактным лицом заражённого коронавирусом, сообщает NRK. Холунда заменит Харальд Эстберг Амундсен, который был резервистом норвежской команды на Олимпийских играх – 2022 и в качестве контактного лица долгое время находился в Италии с Сименом Хегстадом Крюгером, пока последний не получил разрешение на поездку в Пекин.
Этап Кубка мира в Лахти, первый после зимней Олимпиады, пройдёт 26 и 27 февраля. В программе спринтерские гонки свободным стилем и индивидуальная гонка с раздельным стартом классическим стилем.
Напомним, что предолимпийские этапы Кубка мира в Ле Рус (Франция) и Планице (Словения) были отменены. Последним стартом Кубка мира-2021/2022 был «Тур де Ски».
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