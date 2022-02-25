Финляндия заявила, что не отправит лыжников в Тюмень на финал Кубка мира
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Член совета Международной лыжной федерации (FIS) Марти Ууситало заявил, что Финляндия не будет участвовать в финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, если он, как запланировано, пройдёт в Тюмени с 18 по 20 марта, сообщает Ilta-Sanomat.
Ууситало убеждён, что для соревнований будет подыскано новое место проведения. По его словам, страны Северной Европы достаточно сильны, чтобы стать новыми хозяевами финала Кубка мира, однако в Финляндии эти соревнования проведены не будут.
Многие страны и спортсмены призвали отменить финал Кубка мира в Тюмени из-за военных действий России на Украине. Финские лыжницы Катри Люлюнперя и Ясми Йоэнсуу уже заявили, что не будут участвовать в финальном этапе Кубка мира в России.
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