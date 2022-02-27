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Глава федерации лыжного спорта Швеции высказалась о допуске россиян на этапы Кубка мира

Глава федерации лыжного спорта Швеции высказалась о допуске россиян на этапы Кубка мира
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Глава федерации лыжного спорта Швеции Карин Маттссон высказалась о допуске российских спортсменов на этап Кубка мира в Фалуне, который пройдёт 11-13 марта.

«Вопрос очень сложный. С одной стороны, мы всецело хотим выступать против действий России, что говорит в пользу исключения всех российских лыжников. С другой стороны, отдельно взятые россияне не должны нести ответственность за это безумие», — приводит слова Маттссон Aftonbladet.

Ранее норвежская федерация заявила о нежелании видеть российских лыжников на этапах Кубка мира в Драммене и Осло на первой неделе марта, несмотря на то что Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила россиянам участвовать в соревнованиях без использования гимна и флага страны.

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