Летающий лыжник из Австрии мог сжульничать. Эпизод попал в телеэфир

Процедура экипировки австрийского прыгуна с трамплина Штефана Крафта перед выполнением своих попыток на этапе Кубка мира в финском Лахти вызвала противоречивую реакцию среди экспертов.

Специалистов смутила сцена из разминочной комнаты, где Крафт натягивает терморубашку на локти, создавая аэродинамическое преимущество в области подмышек.

«Это не соответствует правилам. Такое поведение незаконно. Цель введения рубашек с короткими рукавами заключалась именно в том, чтобы материал не спадал и не растягивал костюм при полёте. Раньше можно было прыгать в футболках с длинными рукавами, но их потом натягивали на руки, чтобы не получить несправедливого преимущества.

Если бы экипировка Штефана во время прыжков была такой, как на картинке, победа австрийца была бы нечестной. Ему не нужны такие фокусы, он отличный спортсмен, фантастический прыгун и здесь (в Лахти. – Прим. «Чемпионат») он действительно выглядит великолепно. Такой прыжок был бы несправедливым по отношению к другим участникам соревнований. Я надеюсь, что в итоге он не состоялся», — приводит слова Мартина Шмитта, закончившего карьеру прыгуна с трамплина, издание Sport.pl.

Напомним, по итогам второго дня состязаний, прошедших в Лахти 27 февраля, Крафт занял третью строчку в таблице.