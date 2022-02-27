Йоханнес Клебо: у нас ещё будут дуэли с Порома

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высоко оценил результат шведа Вильяма Порома, занявшего третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, завершившемся в Лахти (Финляндия), и рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

«Думаю, у нас ещё будут дуэли с Порома. Вообще-то он собирался на чемпионат мира U23, но я поговорил с ним в Пекине и сказал, что ему не стоит туда ехать. И он прибыл сюда и стал третьим. Возможно, мне следовало отправить его на молодёжные соревнования, но как уж получилось. Очень здорово, что ему так удалась подобная гонка. Он — большой талант.

Я сейчас нахожусь в хорошей форме. Лидирую в общем зачёте с настолько большим отрывом, что очень сложно его растерять. Сейчас поеду в коттедж на пару дней, а потом меня ждут гонки в Драммене и Хольменколлене. Надеюсь, там будет не меньше публики, чем в Лахти», – приводит слова Клебо TV2.