Йоханнес Клебо: у нас ещё будут дуэли с Порома

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высоко оценил результат шведа Вильяма Порома, занявшего третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, завершившемся в Лахти (Финляндия), и рассказал о своих планах на ближайшее будущее.
«Думаю, у нас ещё будут дуэли с Порома. Вообще-то он собирался на чемпионат мира U23, но я поговорил с ним в Пекине и сказал, что ему не стоит туда ехать. И он прибыл сюда и стал третьим. Возможно, мне следовало отправить его на молодёжные соревнования, но как уж получилось. Очень здорово, что ему так удалась подобная гонка. Он — большой талант.
Я сейчас нахожусь в хорошей форме. Лидирую в общем зачёте с настолько большим отрывом, что очень сложно его растерять. Сейчас поеду в коттедж на пару дней, а потом меня ждут гонки в Драммене и Хольменколлене. Надеюсь, там будет не меньше публики, чем в Лахти», – приводит слова Клебо TV2.
- 27 февраля 2022
-
23:21
-
23:03
-
22:17
-
22:07
-
21:40
-
20:47
-
20:21
-
19:31
-
19:05
-
18:46
-
18:38
-
18:27
-
18:14
-
18:03
-
17:55
-
17:45
-
17:38
-
17:29
-
17:24
-
16:56
-
16:38
-
16:15
-
16:10
-
15:45
-
15:37
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:06
-
15:04
-
15:01
-
15:01