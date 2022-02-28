Тренер сборной России рассказал, чего не хватило Непряевой, чтобы победить Йохауг
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, чего, по его мнению, не хватило российской лыжнице Наталье Непряевой, чтобы победить норвежку Терезе Йохауг в гонке на 10 км классическим ходом с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Непряева заняла второе место, уступив Йохауг 1,2 секунды.
«Хороший результат. Мы знаем, что Наталья — специалист классического хода. Она здорово провела гонку. Великолепно подготовленные лыжи и в подъёмах, и на спусках. Ей не хватило каких-то 100–150 м спуска, чтобы отыграть гандикап, который был у Йохауг», — приводят слова Бородавко «Известия».
Третье место в гонке заняла финка Криста Пярмякоски, уступившая победительнице 16,5 секунды.
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