Тренер сборной России рассказал, чего не хватило Непряевой, чтобы победить Йохауг

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, чего, по его мнению, не хватило российской лыжнице Наталье Непряевой, чтобы победить норвежку Терезе Йохауг в гонке на 10 км классическим ходом с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Непряева заняла второе место, уступив Йохауг 1,2 секунды.

«Хороший результат. Мы знаем, что Наталья — специалист классического хода. Она здорово провела гонку. Великолепно подготовленные лыжи и в подъёмах, и на спусках. Ей не хватило каких-то 100–150 м спуска, чтобы отыграть гандикап, который был у Йохауг», — приводят слова Бородавко «Известия».

Третье место в гонке заняла финка Криста Пярмякоски, уступившая победительнице 16,5 секунды.

