Йоханнес Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

После официального заявления президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе об окончании международного сезона для российских спортсменов норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал математически недостижим для соперников в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1375.

2. Александр Большунов (Россия) – 878.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 585.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 559.

5. Пол Голберг (Норвегия) — 489.

6. Иван Якимушкин (Россия) — 459.

7. Денис Спицов (Россия) — 405.

8. Ришар Жуве (Франция) – 389.

9. Алексей Червоткин (Россия) – 387.

10. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 361…

12. Александр Терентьев (Россия) – 330…

16. Сергей Устюгов (Россия) — 315...

18. Артём Мальцев (Россия) — 280…

22. Илья Семиков (Россия) — 246…

26. Глеб Ретивых (Россия) — 217...