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Йоханнес Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Йоханнес Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам
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После официального заявления президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе об окончании международного сезона для российских спортсменов норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал математически недостижим для соперников в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1375.
2. Александр Большунов (Россия) – 878.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 585.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 559.
5. Пол Голберг (Норвегия) — 489.
6. Иван Якимушкин (Россия) — 459.
7. Денис Спицов (Россия) — 405.
8. Ришар Жуве (Франция) – 389.
9. Алексей Червоткин (Россия) – 387.
10. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 361…
12. Александр Терентьев (Россия) – 330…
16. Сергей Устюгов (Россия) — 315...
18. Артём Мальцев (Россия) — 280…
22. Илья Семиков (Россия) — 246…
26. Глеб Ретивых (Россия) — 217...

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