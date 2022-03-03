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Елена Вяльбе рассказала о ближайших стартах лыжников сборной России

Елена Вяльбе рассказала о ближайших стартах лыжников сборной России
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды России Елена Вяльбе рассказала, в каких гонках примут участие лыжники сборной, после того как Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Часть спортсменов уедет в Рыбинск, там будет проходить марафон. Часть спортсменов примет участие во внутрероссийской универсиаде. Мы проведём ещё какие-то внутренние старты помимо чемпионата России. И у нас большая программа чемпионата России в Сыктывкаре. На чемпионате России у нас всегда выступает вся сборная, и этот год не исключение», — рассказала Елена Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

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