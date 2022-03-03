Елена Вяльбе рассказала о ближайших стартах лыжников сборной России
Поделиться
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды России Елена Вяльбе рассказала, в каких гонках примут участие лыжники сборной, после того как Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Часть спортсменов уедет в Рыбинск, там будет проходить марафон. Часть спортсменов примет участие во внутрероссийской универсиаде. Мы проведём ещё какие-то внутренние старты помимо чемпионата России. И у нас большая программа чемпионата России в Сыктывкаре. На чемпионате России у нас всегда выступает вся сборная, и этот год не исключение», — рассказала Елена Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».
Новость по темеТатьяна Сорина и Юлия Ступак досрочно завершили сезон
Комментарии
- 3 марта 2022
-
12:29
-
12:12
-
12:10
-
11:58
-
11:51
-
11:42
-
11:30
-
10:44
-
10:23
-
10:07
-
08:00
-
00:43
-
00:26
- 2 марта 2022
-
23:39
-
23:33
-
22:53
-
22:47
-
22:37
-
22:30
-
20:18
-
19:23
-
18:02
-
17:38
-
17:28
-
14:36
-
14:06
-
13:42
-
11:31
-
10:29
-
09:00
-
08:42
-
07:41
-
01:31
-
00:43
-
00:22
Партнерский контент