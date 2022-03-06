Ретивых: настроен побороться с Большуновым на Дёминском марафоне
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Российский лыжник Глеб Ретивых поделился ожиданиями от Дёминского марафона. Соревнования состоятся сегодня, 6 марта.
«Давно такого мероприятия массового не было, более 2000 человек в морозное утро. Для всех это большой праздник, ведь для обычных людей выйти на одну трассу с олимпийскими чемпионами – очень приятно. Круг здесь отличный, 25 км, живописные места, красиво, домашняя атмосфера.
Александр Легков расстроился, что не сможет здесь побороться с ребятами, но он своё отбегал (смеётся), пусть поболеет за нас по ту сторону экрана, но его тяга к туристическому спорту вызывает уважение.
Пьедестал? Большунов сделает всё, чтобы победить. Алексей Червоткин настроен побороться с ним, да и я тоже», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».
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