Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ретивых: настроен побороться с Большуновым на Дёминском марафоне

Ретивых: настроен побороться с Большуновым на Дёминском марафоне
Комментарии

Российский лыжник Глеб Ретивых поделился ожиданиями от Дёминского марафона. Соревнования состоятся сегодня, 6 марта.

«Давно такого мероприятия массового не было, более 2000 человек в морозное утро. Для всех это большой праздник, ведь для обычных людей выйти на одну трассу с олимпийскими чемпионами – очень приятно. Круг здесь отличный, 25 км, живописные места, красиво, домашняя атмосфера.

Александр Легков расстроился, что не сможет здесь побороться с ребятами, но он своё отбегал (смеётся), пусть поболеет за нас по ту сторону экрана, но его тяга к туристическому спорту вызывает уважение.

Пьедестал? Большунов сделает всё, чтобы победить. Алексей Червоткин настроен побороться с ним, да и я тоже», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме
«Утренняя гимнастика». Большунов опубликовал забавное видео под песню Высоцкого
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022