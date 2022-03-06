Николай Зимятов: члены сборной России по лыжным гонкам в отличной форме
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Бывший российский лыжник Николай Зимятов поделился мнением о Дёминском марафоне. Участие в нём примут лыжники сборной России, которые выступали на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Также на соревнования приехал биатлонист Карим Халили.
«Присутствие сборников, Большунова и Непряевой, в частности, придало марафону другой уровень. Они в отличной форме. Эту форму нужно показывать. Возможно, сегодня падёт рекорд марафона, который был установлен Евгением Дементьевым. Хотел бы всем пожелать удачи», — сказал Зимятов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что российских лыжников отстранили от участия в международных соревнованиях после начала военной спецоперации Москвы. В связи с этим они решили выступить на Дёминском марафоне.
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