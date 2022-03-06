Шакирзянов: очень доволен третьим местом на Дёминском марафоне
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Российский лыжник Рауль Шакирзянов, ставший бронзовым призёром Дёминского марафона, подвёл итоги гонки. Победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, второе место занял Глеб Ретивых.
«В такой конкуренции занял третье место – я очень доволен. Глеб Ретивых сегодня дотерпел, а на финише показал своё мастерство. Первый круг ехали спокойно, а потом Большунов на втором круге натянул и разорвал группу. Мы своей группой боролись за второе-третье место. Кто считался фаворитом, тот и занял высокие места», — сказал Шакирзянов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что российские лыжники и биатлонисты не могут участвовать в международных соревнованиях. Их отстранили после начала специальной военной операции России.
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