Шакирзянов: очень доволен третьим местом на Дёминском марафоне

Российский лыжник Рауль Шакирзянов, ставший бронзовым призёром Дёминского марафона, подвёл итоги гонки. Победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, второе место занял Глеб Ретивых.



«В такой конкуренции занял третье место – я очень доволен. Глеб Ретивых сегодня дотерпел, а на финише показал своё мастерство. Первый круг ехали спокойно, а потом Большунов на втором круге натянул и разорвал группу. Мы своей группой боролись за второе-третье место. Кто считался фаворитом, тот и занял высокие места», — сказал Шакирзянов в эфире «Матч ТВ».



Напомним, что российские лыжники и биатлонисты не могут участвовать в международных соревнованиях. Их отстранили после начала специальной военной операции России.

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