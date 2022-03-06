Александр Большунов уверенно выиграл Дёминский 50-километровый марафон

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов с большим отрывом стал победителем 15-го Дёминского марафона на 50 км свободным стилем. Вторым финишировал ещё один представитель сборной России Глеб Ретивых. Тройку призёров замкнул Рауль Шакирзянов.

Лыжные гонки. Дёминский марафон, свободный стиль. Мужчины. 50 км.

1. Александр Большунов — 1:43.58.

2. Глеб Ретивых — отставание + 3.52

3. Рауль Шакирзянов +3.53.

4. Карим Халили +3.53.

5. Александр Гребенько +3.54.

6. Алексей Червоткин +3.55.

В этот же день в Осло (Норвегия) состоится марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Россияне пропускают его из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), они досрочно завершили международный сезон.