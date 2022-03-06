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Тесса Ворле победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира

Тесса Ворле победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира
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Французская горнолыжница Тесса Ворле выиграла состязания в гигантском слаломе на этапе Кубка мира, прошедшем в Ленцерхайде (Швейцария).

Ворле совершила две попытки с общим временем 2.02,35. Второе время показала представительница Италии Федерика Бриньоне, отстав на 0,29 секунды. Третью ступень пьедестала заняла шведка Сара Хектор, проиграв победительнице 0,31 секунды.

Напомним, 5 марта в Ленцерхайде состоялись соревнования в супергиганте. Победу неожиданно одержала француженка Роман Мирадоли, для которой этот успех стал первым попаданием на пьедестал Кубка мира в карьере.

Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира.
Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. Гигантский слалом.
1. Тесса Ворле (Франция) – 2.02,35.
2. Федерика Бриньоне (Италия) +0,29.
3. Сара Хектор (Швеция) +0,31.

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