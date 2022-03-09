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Кубок мира по лыжным гонкам. Расписание 9-го этапа в Фалуне

Кубок мира по лыжным гонкам. Расписание 9-го этапа в Фалуне
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С 11 по 13 марта в Фалуне (Швеция) будет проходить очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Этап Кубка мира состоит из пяти гонок. Мужчины и женщины пробегут спринт и гонку с раздельным стартом. Также в программе соревнований — смешанная эстафета и смешанный командный спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам, Фалун, Швеция

11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.
12 марта – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль.
12 марта – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.
13 марта – смешанная эстафета.
13 марта – смешанный командный спринт.

Планировалось, что заключительный этап сезона пройдёт в Тюмени, но Россию лишили права проведения соревнований.

Пока ни одна из стран не согласилась принять у себя заключительный этап. В связи с этим вопрос проведения соревнований остаётся открытым.

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