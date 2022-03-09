Кубок мира по лыжным гонкам. Расписание 9-го этапа в Фалуне

С 11 по 13 марта в Фалуне (Швеция) будет проходить очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Этап Кубка мира состоит из пяти гонок. Мужчины и женщины пробегут спринт и гонку с раздельным стартом. Также в программе соревнований — смешанная эстафета и смешанный командный спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам, Фалун, Швеция

11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.

12 марта – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль.

12 марта – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.

13 марта – смешанная эстафета.

13 марта – смешанный командный спринт.



Планировалось, что заключительный этап сезона пройдёт в Тюмени, но Россию лишили права проведения соревнований.



Пока ни одна из стран не согласилась принять у себя заключительный этап. В связи с этим вопрос проведения соревнований остаётся открытым.