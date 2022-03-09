Кубок мира по лыжным гонкам. Расписание 9-го этапа в Фалуне

С 11 по 13 марта в Фалуне (Швеция) будет проходить очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Этап Кубка мира состоит из пяти гонок. Мужчины и женщины пробегут спринт и гонку с раздельным стартом. Также в программе соревнований — смешанная эстафета и смешанный командный спринт.
Кубок мира по лыжным гонкам, Фалун, Швеция
11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.
12 марта – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль.
12 марта – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.
13 марта – смешанная эстафета.
13 марта – смешанный командный спринт.
Планировалось, что заключительный этап сезона пройдёт в Тюмени, но Россию лишили права проведения соревнований.
Пока ни одна из стран не согласилась принять у себя заключительный этап. В связи с этим вопрос проведения соревнований остаётся открытым.
- 9 марта 2022
-
09:39
-
09:11
-
09:07
-
09:01
-
09:00
- 8 марта 2022
-
22:36
-
22:22
-
20:57
-
18:14
-
17:57
-
16:39
-
15:03
-
14:32
-
13:50
-
11:53
-
08:55
- 7 марта 2022
-
23:38
-
23:24
-
23:09
-
23:04
-
22:52
-
20:34
-
20:12
-
19:32
-
17:33
-
16:49
-
15:29
-
13:46
-
13:17
-
12:51
-
12:45
-
12:21
-
12:02
-
11:31
-
11:27