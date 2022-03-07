Иксанова выиграла Дёминский полумарафон
Поделиться
В Рыбинске завершился Дёминский полумарафон. Участники пробежали 25 км классическим стилем. Победительницей гонки в женском зачёте стала Алия Иксанова. Она преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 30 секунд.
Второй результат показала Светлана Заборская. Она уступила победительнице 1 минуту 33 секунды. Тройку лучших замкнула Рада Тарасенко. Её отставание составило 1 минуту 38 секунд.
Лыжные гонки. Дёминский полумарафон, классический стиль. Женщины. 25 км
1. Алия Иксанова — 1:12.30
2. Светлана Заборская + 1.33
3. Рада Тарасенко + 1.38.
Мужскую гонку выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Накануне женский марафон на 50 км выиграла олимпийская чемпионка Наталья Непряева. В полумарафоне она участвовать не стала.
Новость по темеАлександр Большунов выиграл Дёминский полумарафон на 25 км
Комментарии
- 7 марта 2022
-
12:21
-
12:02
-
11:31
-
11:27
-
11:07
-
10:38
-
08:12
-
01:16
-
00:37
-
00:22
- 6 марта 2022
-
23:22
-
22:24
-
22:19
-
22:02
-
21:30
-
20:18
-
19:48
-
19:35
-
19:21
-
18:18
-
18:16
-
17:49
-
17:23
-
17:01
-
16:37
-
16:24
-
16:04
-
16:04
-
15:55
-
15:47
-
15:35
-
13:59
-
13:52
-
13:39
-
13:10
Партнерский контент