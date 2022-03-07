Иксанова выиграла Дёминский полумарафон

В Рыбинске завершился Дёминский полумарафон. Участники пробежали 25 км классическим стилем. Победительницей гонки в женском зачёте стала Алия Иксанова. Она преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 30 секунд.

Второй результат показала Светлана Заборская. Она уступила победительнице 1 минуту 33 секунды. Тройку лучших замкнула Рада Тарасенко. Её отставание составило 1 минуту 38 секунд.

Лыжные гонки. Дёминский полумарафон, классический стиль. Женщины. 25 км

1. Алия Иксанова — 1:12.30

2. Светлана Заборская + 1.33

3. Рада Тарасенко + 1.38.

Мужскую гонку выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Накануне женский марафон на 50 км выиграла олимпийская чемпионка Наталья Непряева. В полумарафоне она участвовать не стала.