Дарья Непряева и Александр Терентьев победили в командных спринтах на Универсиаде

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев в дуэте с Иваном Горбуновым одержал победу в командном спринте на завершившейся во вторник, 8 марта в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в городе Чайковский (Пермский край) VII Всероссийской зимней Универсиаде 2022 года.

Младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой Дарья также первенствовала в командном спринте в паре с Анастасией Фалеевой.



Напомним, на прошедшем в феврале чемпионате мира среди юниорок до 20 лет Непряева-младшая завоевала две медали: золото в гонке на 5 км и серебро в эстафете.

Универсиада. Чайковский. Лыжные гонки

Юниорки командный спринт

1. ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет спорта» (Смоленская область):

Дарья Непряева

Анастасия Фалеева

2. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (Пензенская область):

Анна Кожинова

Елизавета Шалабода

3. ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (Тюменская область):

Анна Грухвина

Наталья Мекрюкова

Юниоры командный спринт

1. ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет спорта» (Смоленская область) в составе:

Иван Горбунов

Александр Терентьев

2. ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры» (Московская область) в составе:

Александр Кириллов

Фёдор Назаров

3. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (Республика Татарстан):

Константин Тиунов

Сергей Ардашев