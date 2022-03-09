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Дарья Непряева и Александр Терентьев победили в командных спринтах на Универсиаде

Дарья Непряева и Александр Терентьев победили в командных спринтах на Универсиаде
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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев в дуэте с Иваном Горбуновым одержал победу в командном спринте на завершившейся во вторник, 8 марта в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в городе Чайковский (Пермский край) VII Всероссийской зимней Универсиаде 2022 года.

Младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой Дарья также первенствовала в командном спринте в паре с Анастасией Фалеевой.

Напомним, на прошедшем в феврале чемпионате мира среди юниорок до 20 лет Непряева-младшая завоевала две медали: золото в гонке на 5 км и серебро в эстафете.

Универсиада. Чайковский. Лыжные гонки
Юниорки командный спринт
1. ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет спорта» (Смоленская область):
Дарья Непряева
Анастасия Фалеева
2. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (Пензенская область):
Анна Кожинова
Елизавета Шалабода
3. ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (Тюменская область):
Анна Грухвина
Наталья Мекрюкова

Юниоры командный спринт
1. ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет спорта» (Смоленская область) в составе:
Иван Горбунов
Александр Терентьев
2. ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры» (Московская область) в составе:
Александр Кириллов
Фёдор Назаров
3. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (Республика Татарстан):
Константин Тиунов
Сергей Ардашев

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