Многократная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг примет участие в лыжном марафоне Birkebeinerrennet в программе Ski Classics.

«Терезе будет выступать за нашу команду. Это означает, что у Йохауг будет фантастическое завершение карьеры с отличными длинными дистанциями. Для нас очень много значит её участие в гонках», — сказал один из владельцев команды Team Ragde Charge Йорген Окланд. Вместе с Йохауг за этот коллектив выступит также другая прославленная норвежская лыжница Марит Бьорген.

Йохауг уже пробовала свои силы в Ski Classics. В 2015 году она одержала победу в этом марафоне, сообщает NRK.

Стоит отметить, что в ближайшие выходные Терезе выступит в этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который намечен для проведения в шведском Фалуне.