В сборной России объяснили, что значит приостановка сотрудничества Rossignol с Большуновым

Генеральный менеджер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский рассказал, как решение Rossignol приостановить сотрудничество с российскими спортсменами отразится на лидере команды Александре Большунове.
«Думаю, Большунов и дальше будет бегать на лыжах компании Rossignol, потому что у него большой запас. Раз Rossignol прекратил сотрудничество, то дальнейшие контрактные обязательства Александр выполнять не обязан.
В чём заключается сама приостановка сотрудничества? Не будут давать новые лыжи. Другое дело, что Саша Большунов имеет очень хорошие отношения с сервисёрами, с самой фирмой Rossignol. Он получил много хороших новых последних моделей лыж, что их хватит как минимум на ещё один сезон. Поменять лыжи — это нереально. Полагаю, что вся ситуация прекратится и немного стабилизируется, и всё восстановится», — сказал Чарковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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