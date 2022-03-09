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В сборной России объяснили, что значит приостановка сотрудничества Rossignol с Большуновым

В сборной России объяснили, что значит приостановка сотрудничества Rossignol с Большуновым
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Генеральный менеджер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский рассказал, как решение Rossignol приостановить сотрудничество с российскими спортсменами отразится на лидере команды Александре Большунове.

«Думаю, Большунов и дальше будет бегать на лыжах компании Rossignol, потому что у него большой запас. Раз Rossignol прекратил сотрудничество, то дальнейшие контрактные обязательства Александр выполнять не обязан.

В чём заключается сама приостановка сотрудничества? Не будут давать новые лыжи. Другое дело, что Саша Большунов имеет очень хорошие отношения с сервисёрами, с самой фирмой Rossignol. Он получил много хороших новых последних моделей лыж, что их хватит как минимум на ещё один сезон. Поменять лыжи — это нереально. Полагаю, что вся ситуация прекратится и немного стабилизируется, и всё восстановится», — сказал Чарковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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