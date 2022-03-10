Вик Уайлд рассказал, как воспринял закрытие «Макдональдса» в России

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд рассказал, как воспринял решение многих иностранных компаний приостановить бизнес на территории России. По словам Уайлда, он не будет скучать по «Макдональдсу», чьи рестораны закроются 14 марта.

«Большие компании — это часть современного общества. Конечно, они потеряют что-то из-за того, что покинут Россию, но заработают в других странах, так как их продолжат поддерживать покупатели. Их решения основаны не на логике, а на популярных мнениях, которые сейчас управляют миром. А может, и управляли всегда.

Сейчас очень легко запаниковать и поддаться эмоциям, но, мне кажется, самое правильное будет набраться терпения и оценить ситуацию трезво. А по «Макдональдсу» я скучать не буду», — цитирует Уайлда «РИА Новости Спорт».