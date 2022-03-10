Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вик Уайлд рассказал, как воспринял закрытие «Макдональдса» в России

Вик Уайлд рассказал, как воспринял закрытие «Макдональдса» в России
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд рассказал, как воспринял решение многих иностранных компаний приостановить бизнес на территории России. По словам Уайлда, он не будет скучать по «Макдональдсу», чьи рестораны закроются 14 марта.

«Большие компании — это часть современного общества. Конечно, они потеряют что-то из-за того, что покинут Россию, но заработают в других странах, так как их продолжат поддерживать покупатели. Их решения основаны не на логике, а на популярных мнениях, которые сейчас управляют миром. А может, и управляли всегда.

Сейчас очень легко запаниковать и поддаться эмоциям, но, мне кажется, самое правильное будет набраться терпения и оценить ситуацию трезво. А по «Макдональдсу» я скучать не буду», — цитирует Уайлда «РИА Новости Спорт».

Новость по теме
Компания, лыжи которой использует Большунов, приостановила сотрудничество с россиянами
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022