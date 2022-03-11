«Почему девки норм, а я — валенок?» Ступак показала фото с Непряевой и Кирпиченко

Лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке Ступак изображена вместе с другими российскими лыжницами: Натальей Непряевой и Яной Кирпиченко.

«Почему девки норм, а я — валенок?» — подписала фотографию Ступак.

Фото: «инстаграм» юлии ступак

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Что касается Непряевой, то на её счету, помимо этого, ещё и серебро в скиатлоне. Яна Кирпиченко не вошла в состав национальной команды на ОИ. Сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.