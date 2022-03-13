Сборная США выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Фалуне, Норвегия — лишь 3-я

В Фалуне (Швеция) прошла смешанная эстафета в рамках заключительного, девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала первая сборная США. Второе место завоевал первый коллектив Финляндии. Тройку призёров замкнула первая команда Норвегии.

Финишёр команды США Джессика Диггинс на последнем километре дистанции сумела создать небольшой отрыв от преследовательниц — норвежки Терезе Йохауг и финки Кристы Пярмякоски. На финишной прямой Пярмякоски оказалась сильнее Йохауг.

Лыжные гонки. Кубок мира, 9 этап. Фалун. Смешанная эстафета, 4x5 км.

1. США-1 (Рози Бреннен, Зак Кеттерсон, Скот Паттерсон, Джессика Диггинс) — 42.01,8.

2. Финляндия-1 (Кертту Нисканен, Пертту Хювяринен, Ийво Нисканен, Криста Пярмякоски) — отставание +3,8.

3. Норвегия-1 (Хейди Венг, Ханс Кристер Холунд, Дидрик Тёнсет, Терезе Йохауг) +4,3.

Отметим, что сборная России в соревнованиях участия не принимает, так как была отстранена от международных соревнований решением Международной федерации лыжных гонок (FIS).