Ийво Нисканен двумя словами описал сезон-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, финн Ийво Нисканен опубликовал новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Спортсмен двумя словами описал завершившийся сезон Кубка мира.

«Потрясающий сезон!» — написал он.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Ийво Нисканен завоевал три медали: золото в индивидуальной гонке, серебро в командном спринте и бронзу в скиатлоне. В общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира финский спортсмен расположился на третьей строчке, заработав 744 очка. Он уступил пятикратному олимпийскому чемпиону, норвежцу Йоханнесу Клебо, который заработал 1375 очков и завоевал «Большой хрустальный глобус», и трёхкратному чемпиону ОИ, россиянину Александру Большунову (878 очков).

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