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Большунов и Непряева выступят в спринте на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России»

Большунов и Непряева выступят в спринте на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России»
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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала стартовые листы на квалификации спринтерских гонок классическим стилем, которые пройдут завтра, 17 марта, в рамках Всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

В соревнованиях примут участие по 17 мужчин и женщин, в число участников вошёл трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Большунов.

Стартовые листы.

Женщины.

1. Алиса Жамбалова
2. Мария Истомина
4. Наталья Непряева
12. Христина Мацокина
14. Екатерина Смирнова
15. Анастасия Фалеева
17. Ольга Кучерук.

Мужчины.

2. Илья Семиков
4. Иван Якимушкин
5. Александр Большунов
7. Александр Терентьев
9. Денис Спицов
12. Глеб Ретивых
13. Сергей Ардашев
14. Илья Порошкин
16. Евгений Белов
17. Денис Филимонов.

Старт прологов намечен на 11:00 мск, раунды на выбывание – на 13:00.

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