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Вик Уайлд: если смогу быть конкурентоспособен, рассмотрю участие в Играх-2026

Вик Уайлд: если смогу быть конкурентоспособен, рассмотрю участие в Играх-2026
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35-летний российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд заявил о планах на продолжение карьеры.

Уайлд – двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, бронзовый призёр Игр-2022 в Пекине.

«Точно не буду соревноваться с привычной периодичностью, выступать на всех этапах Кубка мира. Но если почувствую, что смогу быть конкурентоспособен, рассмотрю участие в следующих Играх. Ближайшее время планирую посвятить занятиям, которые мне по душе. Мне нравится фрирайд, попробую и другие спортивные дисциплины.

На профессиональном уровне? Нет, конечно. К примеру, мне нравится велоспорт, буду кататься в своё удовольствие.

Какое занятие мне нравится больше всего? Кататься на сноуборде. В последнее время много читаю. Но если говорить глобально, мне нравится, когда мои действия улучшают жизнь других. Быть полезным, помогать – это по-настоящему вдохновляет», — приводит слова Уайлда «Большой спорт».

«Чувствовал стыд и унижение». Куда пропадал Вик Уайлд после Сочи-2014? «Чувствовал стыд и унижение». Куда пропадал Вик Уайлд после Сочи-2014?
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