Вик Уайлд: чемпионаты мира меня мало интересуют

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, бронзовый призёр Игр-2022 в Пекине российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд объяснил, почему не стремится к победам на чемпионатах мира.

«Чемпионаты мира меня мало интересуют. Что изменится, если я завоюю золотую медаль? Ничего. Когда я семилетним мальчиком начинал заниматься сноубордингом, мечтал об Олимпийских играх. Более того, даже в 17-летнем возрасте я понятия не имел, где проводятся чемпионаты мира. Для меня этот турнир примерно равен по значимости этапу Кубка мира.

Почему занялся параллельными дисциплинами, если в США гораздо популярнее хафпайп и слоупстайл? Мне нравится скорость. В детстве любил смотреть автогонки, восхищался Михаэлем Шумахером. Когда тебе семь, чужое мнение не интересует, занимаешься тем, чем хочется. Я был гонщиком на снежных трассах и получал удовольствие», — приводит слова Уайлда «Большой спорт».