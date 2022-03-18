Илья Порошкин в отсутствие Большунова выиграл разделку на соревнованиях в Кирово-Чепецке

Российский лыжник Илья Порошкин одержал победу в гонке на 15 км коньковым ходом с раздельным стартом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», которые проходят в Кирово-Чепецке. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 44,8 секунды. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов снялся с гонки.

Второе место занял двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв, уступивший победителю 3,6 секунды. Третьим стал олимпийский чемпион Денис Спицов. Всего на старт вышли 15 спортсменов.

Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Мужчины. Разделка на 15 км (коньковый ход)

1. Илья Порошкин — 34.44,8.

2. Савелий Коростелёв +3,6.

3. Денис Спицов +7,6.

4. Илья Семиков +34,4.

5. Иван Якимушкин +34,5.

6. Евгений Белов +50,7.

7. Алексей Червоткин +1.02,9...

10. Глеб Ретивых +1.36,9...

14. Александр Терентьев +2.28,5.

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