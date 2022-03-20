Кингсбери и Энтони выиграли Кубки мира по фристайлу в парном могуле

Заключительный старт Кубка мира по фристайлу в парном могуле, прошедший в Межеве (Франция), выиграли канадец Микаэль Кингсбери и француженка Перрин Лаффон.

Обладателями кубка стали Кингсбери и представительница Австралии Джакара Энтони. Бронзовый призёр Олимпийских игр россиянка Анастасия Смирнова в общем зачёте стала шестой. Никита Андреев занял 24-е место.

Напомним, российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях.

Фристайл. Финальный этап Кубка мира.

Межев (Франция)

Мужчины. Парный могул

1. Майкл Кингсбери (Канада).

2. Икума Орисима (Япония).

3. Людвиг Фьялстрём (Швеция).

Итоговый зачёт Кубка мира в парном могуле

1. Микаэль Кингсбери (Канада) — 400.

2. Икума Орисима (Япония) — 300.

3. Вальтер Вальберг (Швеция) — 208...

24. Никита Андреев (Россия) — 36...

29. Артём Шульдяков (Россия) — 15...

30. Никита Новицкий (Россия) — 15.



Женщины. Парный могул

1. Перрин Лаффон (Франция).

2. Джакара Энтони (Австралия).

3. Джелин Кауф (США).

Итоговый зачёт Кубка мира в парном могуле

1. Джакара Энтони (Австралия) — 340.

2. Перрин Лаффон (Франция) — 296.

3. Кай Оуэнс (США) — 200...

6. Анастасия Смирнова (Россия) — 109...

38. Полина Чудинова (Россия) — 4.