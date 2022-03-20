Кингсбери и Энтони выиграли Кубки мира по фристайлу в парном могуле

Заключительный старт Кубка мира по фристайлу в парном могуле, прошедший в Межеве (Франция), выиграли канадец Микаэль Кингсбери и француженка Перрин Лаффон.
Обладателями кубка стали Кингсбери и представительница Австралии Джакара Энтони. Бронзовый призёр Олимпийских игр россиянка Анастасия Смирнова в общем зачёте стала шестой. Никита Андреев занял 24-е место.
Напомним, российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях.
Фристайл. Финальный этап Кубка мира.
Межев (Франция)
Мужчины. Парный могул
1. Майкл Кингсбери (Канада).
2. Икума Орисима (Япония).
3. Людвиг Фьялстрём (Швеция).
Итоговый зачёт Кубка мира в парном могуле
1. Микаэль Кингсбери (Канада) — 400.
2. Икума Орисима (Япония) — 300.
3. Вальтер Вальберг (Швеция) — 208...
24. Никита Андреев (Россия) — 36...
29. Артём Шульдяков (Россия) — 15...
30. Никита Новицкий (Россия) — 15.
Женщины. Парный могул
1. Перрин Лаффон (Франция).
2. Джакара Энтони (Австралия).
3. Джелин Кауф (США).
Итоговый зачёт Кубка мира в парном могуле
1. Джакара Энтони (Австралия) — 340.
2. Перрин Лаффон (Франция) — 296.
3. Кай Оуэнс (США) — 200...
6. Анастасия Смирнова (Россия) — 109...
38. Полина Чудинова (Россия) — 4.
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