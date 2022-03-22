Двукратный чемпион ОИ Петтер Нортуг предложил Килиану Мбаппе выступить в лыжной гонке

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Петтер Нортуг пригласил на своё мероприятие Janteloppet нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе. Об этом он сообщил в соцсетях.

Нортуг напомнил, что до гонки осталось всего три недели, и добавил, что на мероприятие можно привести друга и получить за это для себя и для него различные бонусы, в том числе места на старте. Сам норвежец тегнул Мбаппе в комментариях. Килиан пока никак не ответил на приглашение со стороны Петтера.

36-летний Нортуг — двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира (рекорд среди мужчин, побеждал во всех шести современных дисциплинах), двукратный обладатель Кубка мира (2009/2010 и 2012/2013).

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