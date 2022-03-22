FIS не планирует вводить санкции в отношении Большунова за участие в концерте в Лужниках

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не планирует вводить санкции в отношении российского лыжника Александра Большунова за участие в концерте-митинге, прошедшем в пятницу, 18 марта, на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники».

«На данный момент никаких санкций не планируется», — сообщили в FIS сайту «Матч ТВ».

Митинг-концерт был посвящён восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Крым был официально включён в состав Российской Федерации 21 марта 2014 года, когда Совет Федерации принял Договор о присоединении Республики Крым к России. Украинская сторона, со своей стороны, не признаёт Крым частью России.

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