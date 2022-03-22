Йоханнеса Клебо не допустили к чемпионату Норвегии по лыжным гонкам
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо пропустит чемпионат страны. Медики не допустили к соревнованиям спортсмена, недавно перенесшего коронавирус. Об этом сообщает NRK, ссылаясь на слова тренера сборной Норвегии Арильда Монсена.
Помимо Клебо, турнир пропустят Ховард Солос Тёугбёль, Пол Голберг и Синдре Бьорнестад Скар, также перенесшие болезнь.
«Медицинские и физические тесты показывают, что большинство парней ещё не готовы к тяжёлым физическим нагрузкам», — рассказал Арильд Монсен.
Таким образом, из спринтерской группы на чемпионате Норвегии выступит только Эрик Вальнес. Турнир пройдёт в Харстаде с 26 по 30 марта.
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