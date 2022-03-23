Третий соревновательный день Кубка России по горным лыжам отменён из-за состояния трасс

Состязания Кубка России по горнолыжному спорту, запланированные на 23 марта, отменены из-за состояния соревновательных склонов горы Морозной, что находится в Камчатском крае.
«У нас было две отмены соревнований из-за пурги. Судейский корпус, технические специалисты приложили максимум усилий, чтобы то количество снега, которое выпало, убрать и вернуть полотно, соответствующее проведению соревнований. Круглосуточная работа, к сожалению, не позволила нам провести гонку. Прошло очень мало времени, полотно не набрало жесткость. Стартовать по не полностью окрепшему полотну – это очень опасно для спортсменов. Поэтому сегодня после инспекции жюри было принято решение по отмене сегодняшних соревнований.
Будем надеяться, что сегодняшняя работа (по подготовке соревновательных трасс – Прим. «Чемпионата») принесет результаты и завтра мы проведем соревнования. Сейчас идут консультации, совещания по изменению программы соревнований, потому что на следующую неделю прогноз тоже неблагоприятный», — заявил главный судья соревнований Сергей Петров в интервью пресс-службе регионального правительства.
Ранее из-за непогоды были отменены соревнования, запланированные на понедельник и вторник. Напомним, что с 25 по 29 марта на горе Морозной должны пройти первенство и чемпионат России по горнолыжному спорту.
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