Садреев и Кустова победили на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина

Серебряные призёры Олимпиады-2022 Данил Садреев и Александра Кустова одержали победу на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, прошедшем в Нижнем Тагиле. Для российских спортсменов эти состязания стали последними в сезоне 2021/2022 годов

Садреев выиграл турнир с результатом 247,1 балла. Серебряным призером стал Евгений Климов (232,1), бронзовым — Роман Трофимов (223,8).

Кустова показала результат 209,2 балла. Второй стала Анна Шпынева (184,5), третьей — Ирина Аввакумова (183,3).

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине Садреев, Аввакумова, Климов и Ирма Махиня стали серебряными призёрами в смешанных командных соревнованиях.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».