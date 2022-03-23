Садреев и Кустова победили на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина
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Серебряные призёры Олимпиады-2022 Данил Садреев и Александра Кустова одержали победу на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, прошедшем в Нижнем Тагиле. Для российских спортсменов эти состязания стали последними в сезоне 2021/2022 годов
Садреев выиграл турнир с результатом 247,1 балла. Серебряным призером стал Евгений Климов (232,1), бронзовым — Роман Трофимов (223,8).
Кустова показала результат 209,2 балла. Второй стала Анна Шпынева (184,5), третьей — Ирина Аввакумова (183,3).
Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине Садреев, Аввакумова, Климов и Ирма Махиня стали серебряными призёрами в смешанных командных соревнованиях.
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