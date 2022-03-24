Шведский лыжник резко высказался об участии Александра Большунова в митинге-концерте

Призёр чемпионатов мира, шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался об участии российских спортсменов в митинге-концерте, который был приурочен к 8-летию присоединения Крыма к России. Среди прочих мероприятие посетил трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов.
«Если вы публично поддерживаете то, что сейчас происходит, вам нечего делать на мировой спортивной арене. В таком случае вы не совсем адекватны. Я не могу этого понять.
Когда я вижу подобные фотографии, мне очень трудно поверить в то, что они (русские) вернутся на Кубок мира. Вы должны быть тверды. Это плохо. Насколько? Когда они ещё и публично поддерживают то, что происходит — совсем плохо», — приводит слова Хальфварссона Expressen.
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