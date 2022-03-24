Фрида Карлссон и Калле Хальфварссон выиграли классические разделки на чемпионате Швеции

В Питео состоялись индивидуальные гонки классическим стилем в рамках чемпионата Швеции по лыжным гонкам. У женщин национальные соревнования впервые в карьере выиграла Фрида Карлссон, у мужчин доминировал Калле Хальфварссон.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Калла, ранее объявившая о завершении карьеры, в разделке стала третьей.

Лыжные гонки. Чемпионат Швеции. Разделка, классический стиль

Женщины, 10 км.

1. Фрида Карлссон – 27.07,3

2. Эбба Андерссон – отставание +7,3

3. Шарлотт Калла +27,7

4. Йонна Сундлинг +55,1

5. Йоханна Хагстрём +1.11,2

6. Эмма Рибом +1.56,3

Мужчины, 15 км.

1. Калле Хальфварссон – 37.15,8

2. Бьёрн Сандстрём – отставание +44,5

3. Вильям Порома +1.08,8

4. Фредрик Андерссон +1.24,9

5. Йенс Бурман +1.27,9

6. Лео Йоханссон +1.39,1.