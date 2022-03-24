Фрида Карлссон и Калле Хальфварссон выиграли классические разделки на чемпионате Швеции

В Питео состоялись индивидуальные гонки классическим стилем в рамках чемпионата Швеции по лыжным гонкам. У женщин национальные соревнования впервые в карьере выиграла Фрида Карлссон, у мужчин доминировал Калле Хальфварссон.
Трёхкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Калла, ранее объявившая о завершении карьеры, в разделке стала третьей.
Лыжные гонки. Чемпионат Швеции. Разделка, классический стиль
Женщины, 10 км.
1. Фрида Карлссон – 27.07,3
2. Эбба Андерссон – отставание +7,3
3. Шарлотт Калла +27,7
4. Йонна Сундлинг +55,1
5. Йоханна Хагстрём +1.11,2
6. Эмма Рибом +1.56,3
Мужчины, 15 км.
1. Калле Хальфварссон – 37.15,8
2. Бьёрн Сандстрём – отставание +44,5
3. Вильям Порома +1.08,8
4. Фредрик Андерссон +1.24,9
5. Йенс Бурман +1.27,9
6. Лео Йоханссон +1.39,1.
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