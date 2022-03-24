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Расписание чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Расписание чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре
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26 марта в Сыктывкаре стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования продлятся до 3 апреля.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе уже сообщила, что все ведущие лыжники, у которых нет проблем со здоровьем, должны выступить на турнире. Напомним, что ранее россиян отстранили от международных соревнований.

Расписание и трансляции чемпионата России в Сыктывкаре:

26 марта (суббота)

Спринт, конек, квалификация — 10:00
Спринт, конёк, забеги навылет — 12:15

27 марта (воскресенье)

Скиатлон, женщины – 11:10
Скиатлон, мужчины – 12:15

29 марта (вторник)

10 км, классика, женщины – 10:45
15 км, классика, мужчины – 12:10

30 марта (среда)
Командный спринт, классика – 10:30

1 апреля (пятница)

Эстафета 4x5 км, женщины – 10:35
Эстафета 4x10 км, мужчины – 12:10

2 апреля (суббота)

Масс-старт 30 км, женщины – 10:30

3 апреля (воскресенье)

Масс-старт 50 км, мужчины – 10:15

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