Расписание чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

26 марта в Сыктывкаре стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования продлятся до 3 апреля.



Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе уже сообщила, что все ведущие лыжники, у которых нет проблем со здоровьем, должны выступить на турнире. Напомним, что ранее россиян отстранили от международных соревнований.



Расписание и трансляции чемпионата России в Сыктывкаре:

26 марта (суббота)

Спринт, конек, квалификация — 10:00

Спринт, конёк, забеги навылет — 12:15



27 марта (воскресенье)

Скиатлон, женщины – 11:10

Скиатлон, мужчины – 12:15



29 марта (вторник)

10 км, классика, женщины – 10:45

15 км, классика, мужчины – 12:10



30 марта (среда)

Командный спринт, классика – 10:30



1 апреля (пятница)

Эстафета 4x5 км, женщины – 10:35

Эстафета 4x10 км, мужчины – 12:10



2 апреля (суббота)

Масс-старт 30 км, женщины – 10:30



3 апреля (воскресенье)

Масс-старт 50 км, мужчины – 10:15