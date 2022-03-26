Александр Большунов оценил острую реакцию на свою фотосессию в форме сборной СССР

Трёхкратный олимпийский чемпион, лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал острую реакцию на свою фотосессию.

Напомним, российский спортсмен опубликовал в социальных сетях фотографии из музея в Дёмино, где ему дали примерить форму советских лыжников. Большунов подписал серию фотоснимков: «СССР. 1980 год». Позднее президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте публично подверг Большунова критике за публикацию. Рёсте назвал фотографии «неуместными» в связи с ситуацией на Украине. Россиянину пришлось удалить снимки.

«Каждый подстраивает эту историю под себя, и все нормальные люди всё понимают. А все, кто хочет сделать из этого какое-то непонятное мероприятие, они будут делать это в любой ситуации. Здесь нечему удивляться, и нет смысла об этом говорить», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.