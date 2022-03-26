Терезе Йохауг почти с 2-минутным преимуществом выиграла разделку на чемпионате Норвегии

В Харстаде состоялись индивидуальные гонки классическим стилем в рамках чемпионата Норвегии по лыжным гонкам. Соревнования продлятся до 30 марта.

У женщин разделку с огромным преимуществом выиграла четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг, у мужчин победу одержал Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Разделка, классический стиль.

Женщины, 10 км.

1. Терезе Йохауг – 28.41,1

2. Марте Сканес – отставание +1.43,2

3. Марен Вангенстин – +1.48,6.

Мужчины, 15 км.

1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет – 39.18,0

2. Симен Хегстад Крюгер – отставание +30,5

3. Ховард Мусебю +48,0...

7. Ханс Кристер Холунд +1.14,6…

9. Эрик Вальнес +1.26,3.

Чемпионат Норвегии пропускают Йоханнес Клебо, Ховард Солос Тёугбёль, Пол Голберг и Синдре Бьорнестад Скар, перенёсшие ковид, а также получившая сотрясение мозга Хейди Венг.