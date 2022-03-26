Терезе Йохауг почти с 2-минутным преимуществом выиграла разделку на чемпионате Норвегии

В Харстаде состоялись индивидуальные гонки классическим стилем в рамках чемпионата Норвегии по лыжным гонкам. Соревнования продлятся до 30 марта.
У женщин разделку с огромным преимуществом выиграла четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг, у мужчин победу одержал Мартин Лёвстрём Нюэнгет.
Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Разделка, классический стиль.
Женщины, 10 км.
1. Терезе Йохауг – 28.41,1
2. Марте Сканес – отставание +1.43,2
3. Марен Вангенстин – +1.48,6.
Мужчины, 15 км.
1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет – 39.18,0
2. Симен Хегстад Крюгер – отставание +30,5
3. Ховард Мусебю +48,0...
7. Ханс Кристер Холунд +1.14,6…
9. Эрик Вальнес +1.26,3.
Чемпионат Норвегии пропускают Йоханнес Клебо, Ховард Солос Тёугбёль, Пол Голберг и Синдре Бьорнестад Скар, перенёсшие ковид, а также получившая сотрясение мозга Хейди Венг.
- 26 марта 2022
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