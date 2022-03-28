Елена Вяльбе рассказала, как украинская лыжница просила её о фото, несмотря на запрет

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе рассказала об общении с украинской лыжницей Валентиной Каминской на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. По словам Вяльбе, Каминская хотела с ней сфотографироваться, несмотря на то что украинские власти запретили своим спортсменам делать совместные снимки с россиянами.

«Я помню, когда была последний раз в Олимпийской деревне с Юрием Чарковским, мы встретили Валентину Каминскую. Она говорит: «Давайте я хоть с вами сфотографируюсь». А мы помним, что им запрещено.

Она отвечает: «Да какая я украинка, если у меня мама русская, а папа белорус. Я просто живу на Украине. У меня уже были из-за этого проблемы и будут ещё, но я считаю, что это неправильно». Мы общались и общаемся с этими спортсменами», — цитирует Вяльбе Sport24.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».