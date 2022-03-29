Артём Мальцев высказался о решении FIS отстранить российских лыжников от Кубка мира

Российский лыжник Артём Мальцев высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить российских спортсменов от этапов Кубка мира.
«Очень обидно, что мы так рано завершили международный сезон. Мы спортсмены, а не политики. Наше дело – тренироваться, соревноваться, показывать результаты в борьбе с сильнейшими. Я же в начале сезона занял третье место в гонке преследования в Руке, но с той гонки снялись норвежцы, и тот результат я воспринимаю скептически. Всем хочется бороться с лучшими. Что будет дальше – непонятно. Но во время разгара пандемии мы уже тренировались в России и ничего, нормально подготовились. Мы всё равно не можем повлиять на ситуацию, только работать в тех условиях, которые будут», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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