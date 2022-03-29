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Самир Мастиев стал чемпионом России в лыжном двоеборье

Самир Мастиев стал чемпионом России в лыжном двоеборье
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В Чайковском продолжается чемпионат России по лыжному двоеборью. В понедельник, 28 марта, у мужчин состоялась гонка по системе Гундерсена с прыжком на трамплине К-125. Победу одержал Самир Мастиев, опередивший на 4,6 секунды Александра Колганова, показавшего лучший результат на трамплине. Третье место досталось представляющему Москву Александру Миланину, отставшему на 44,9 секунды.

Лыжное двоеборье. Чемпионат России.
Чайковский, 28 марта
Мужчины. Гонка Гундерсена. К-125 + 10 км.
1 (место после прыжка — 6). Самир Мастиев (Свердловская обл.) — 27.21,4.
2 (1). Александр Колганов (Московская обл.) — отставание 4,6.
3 (4). Александр Миланин (Москва) — +44,9.

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