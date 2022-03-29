Турышев – о женской гонке на 10 км на ЧР: не поменяйся погода, интрига была бы
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал итоги женской гонки классическим стилем на 10 км с раздельным стартом на чемпионате России, проходящем в Сыктывкаре.
«Я бы не сказал, что в женской гонке интриги не было. Тут некие корректировки внесла погода, пошёл свежий снег. Многие откатали смазку на один снег, а выпал другой. У кого как сработали лыжи, тому и повезло.
Наталья (Непряева – прим. «Чемпионат».), понятно, сильнее всех, но не поменяйся погода, интрига была бы», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Наталья Непряева выиграла третью гонку подряд на чемпионате России. До этого она победила в спринте и в скиатлоне.
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