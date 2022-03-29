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Александр Большунов завоевал золото в разделке на чемпионате России по лыжным гонкам

Александр Большунов завоевал золото в разделке на чемпионате России по лыжным гонкам
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке на 15 километров с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Он преодолел дистанцию за 37 минут 58,6 секунды.

Второе место занял Ермил Вокуев. Его отставание составило 19,8 секунды. Замкнул тройку Илья Порошкин.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Разделка (15 км, классический ход)
1. Александр Большунов — 37.58,6.
2. Ермил Вокуев +19,8.
3. Илья Порошкин +38,5.
4. Илья Семиков +47,4.
5. Алексей Червоткин +58,0.
6. Алексей Виценко +1.02,7.
7. Иван Якимушкин +1.08,6.
8. Евгений Белов +1.09,1.
9. Денис Спицов +1.27,9.
10. Александр Гребенько +1.33,1.
11. Савелий Коростелёв +1.34,2.
12. Андрей Ларьков +1.55,2.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Мужчины. 15 км. Классический стиль
29 марта 2022, вторник. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
37:58.6
2
Ермил Вокуев
Республика Коми
+19.80
3
Илья Порошкин
Республика Коми
+38.50

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