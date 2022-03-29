Александр Большунов заявил, что Ермил Вокуев не создал ему конкуренции в разделке на ЧР

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал победу в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате России в Сыктывкаре. Второе место занял Ермил Вокуев, отставший от Большунова на 19,8 секунды.
«Я сегодня выиграл. Погода идеальная для классического хода. Сегодня так поработал первый, второй и третий круг. Многие со мной бежали, сегодня, я думаю, мне это помогло, потому что за моей спиной бежали.
Создавал ли конкуренцию Ермил Вокуев? Да нет, он в принципе сразу встал за мной и ехал два круга, на третьем круге я уже один поработал. Осталось три гонки, в которых можно принять участие, там посмотрим, как пойдёт», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
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