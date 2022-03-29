Ермил Вокуев: спасибо Александру Большунову, который и вывел меня на второе место

Российский лыжник Ермил Вокуев, ставший вторым в классической разделке на чемпионате России, прокомментировал свой результат. Вокуев на 19,8 секунды отстал от трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, завоевавшего золото.
«Настрой в день рождения был правильным, пытался сделать себе сюрприз, но не ожидал, что заеду вторым. Отличный результат. Хорошее держание, скольжение, погода хорошая. Спасибо Александру Большунову, который и вывел меня на второе место. Я уже проехал круг, а он только стартовал, так что я за ним подержался, шёл шаг в шаг что на равнине, что на подъёмах. Сам бы я не смог удержать такой темп.
Большунов после скиатлона говорил, что «Ермил слился?» Я бы с ним поспорил. Потом пересмотрел трансляцию, на последнем спуске, который почти километр, например, я сидел у него за спиной и не накатывал. В лесу были моменты, где мои лыжи были получше, но точно не в два раза», — передаёт слова Вокуева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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