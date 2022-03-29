Ермил Вокуев ответил на вопрос о соперничестве с Александром Большуновым

Российский лыжник Ермил Вокуев ответил на вопрос, есть ли у него принципиальное соперничество с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, как это было на чемпионате России год назад.
«В прошлом году это было принципиально для болельщиков, а не для нас. Спортсмены всегда ведут борьбу друг с другом. Вся та ситуация была искусственно раздута кем-то, но точно не мной.
Понятно, когда не видишь Большунова весь сезон, а потом оказываешься рядом с ним на трассе, хочется зарубиться, попробовать свои силы. Для нас, кто бегает в России, очень интересно бежать рядом с лидерами, которых не видишь на российских стартах», — передаёт слова Вокуева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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