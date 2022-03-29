Терезе Йохауг провела последнюю гонку в карьере

В Харстаде подошёл к концу чемпионат Норвегии – 2022 по лыжным гонкам. Его программу закрывали марафонские гонки свободным стилем.
У женщин марафон на 30 км с огромным преимуществом выиграла четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг. Эта гонка стала последней в карьере норвежки. У мужчин марафон сенсационно выиграл 21-летний Андреас Фьюрен Рее.
Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Марафон, свободный стиль.
Женщины, 30 км.
1. Терезе Йохауг – 1:31.21,8.
2. Маргрете Бергане – отставание +3.50,9.
3. Магни Смедос +3.54,3.
Мужчины, 50 км.
1. Андреас Фьюрен Рее – 2:12.53,1.
2. Ханс Кристер Холунд – отставание +39,0.
3. Ивер Тильхейм Андерсен +3.02,6…
5. Симен Хегстад Крюгер +4.44,3…
10. Харальд Эстберг Амундсен +6.59,1.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 29 марта 2022
-
17:54
-
15:49
-
15:43
-
15:36
-
15:26
-
15:18
-
15:18
-
15:03
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
14:15
-
13:55
-
13:52
-
13:48
-
13:44
-
13:39
-
13:34
-
13:29
-
13:20
-
13:16
-
13:15
-
13:14
-
13:09
-
12:32
-
12:05
-
11:59
-
11:02
-
09:33
-
09:25
-
09:05
-
08:55
-
08:45
-
08:35
-
07:04