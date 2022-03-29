Терезе Йохауг провела последнюю гонку в карьере

В Харстаде подошёл к концу чемпионат Норвегии – 2022 по лыжным гонкам. Его программу закрывали марафонские гонки свободным стилем.

У женщин марафон на 30 км с огромным преимуществом выиграла четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг. Эта гонка стала последней в карьере норвежки. У мужчин марафон сенсационно выиграл 21-летний Андреас Фьюрен Рее.

Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Марафон, свободный стиль.

Женщины, 30 км.

1. Терезе Йохауг – 1:31.21,8.

2. Маргрете Бергане – отставание +3.50,9.

3. Магни Смедос +3.54,3.

Мужчины, 50 км.

1. Андреас Фьюрен Рее – 2:12.53,1.

2. Ханс Кристер Холунд – отставание +39,0.

3. Ивер Тильхейм Андерсен +3.02,6…

5. Симен Хегстад Крюгер +4.44,3…

10. Харальд Эстберг Амундсен +6.59,1.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».