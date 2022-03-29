«Он сын нашего физиотерапевта». Холунд – о лыжнике, который обошёл его в марафоне на ЧН

Трёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, двукратный призёр Олимпийских игр, норвежец Ханс Кристер Холунд прокомментировал второе место в марафоне свободным стилем на чемпионате Норвегии – 2022. Гонку сенсационно выиграл 21-летний Андреас Фьюрен Рее.
Журналист спросил Холунда, является ли победа Рее предвестником смены поколений в команде Норвегии.
«Несомненно. Ведь он сын нашего физиотерапевта. Он потратил много времени на борьбу с коронавирусом, тренировался. Ничто сегодня не сделает меня счастливее, чем его победа. Он очень трудолюбивый человек и заслуживает эту победу», — приводит слова Холунда NRK.
Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Марафон, свободный стиль. Мужчины, 50 км.
1. Андреас Фьюрен Рее – 2:12.53,1.
2. Ханс Кристер Холунд – отставание +39,0.
3. Ивер Тильхейм Андерсен +3.02,6…
5. Симен Хегстад Крюгер +4.44,3…
10. Харальд Эстберг Амундсен +6.59,1.
- 29 марта 2022
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