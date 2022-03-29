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Тудегешева выдвинула свою кандидатуру на пост президента Федерации сноуборда России

Тудегешева выдвинула свою кандидатуру на пост президента Федерации сноуборда России
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Двукратная чемпионка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах Екатерина Тудегешева сообщила, что выдвинула свою кандидатуру на пост президента Федерации сноуборда России.

«Да, я выдвинула свою кандидатуру. Задач вижу очень много: у нас основная проблема связана со спадом результатов в акробатических дисциплинах и сноуборд-кроссе, все усилия надо направить туда. На Олимпиаде у нас выступало очень мало спортсменов в этих дисциплинах.

На выборах будет только два кандидата, включая меня. Крайний срок заявок был в пятницу. Повестка у меня позитивная — шансы на победу, считаю, есть. Я обладаю огромным опытом, всю жизнь нахожусь в сноуборде, у меня профессиональное образование по специальности», — приводит слова Тудегешевой ТАСС.

Ранее о своём участии в выборах заявил действующий президент федерации Денис Тихомиров. Отчётно-выборная конференция организации пройдёт 4 апреля.

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